يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي، والمقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز أمام شيفيلد يونايتد، ومن أجل تصدر المسابقة من بداية الموسم.

فيما يرغب شيفيلد يونايتد في إحداث مفاجئة من خلال الفوز على السيتزين، والحاصل على لقب المسابقة خلال الموسم الماضي.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد في الرابعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يستضيفها ملعب برامول لين.

القناة الناقلة

تُنقل مواجهة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 TRK، وbeIN Sports 1 HD Premium.

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