مظاهرات إسرائيل تتجدد للأسبوع الـ 34 ضد التعديلات القضائية (فيديو)

شهدت إسرائيل تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو ومخططها لإضعاف السلطة القضائية، للأسبوع الـ34 على التوالي.

انتشرت التظاهرات في العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب وحيفا والقدس. تركزت التظاهرات هذا الأسبوع على فشل الحكومة الإسرائيلية في مواجهة الجريمة المستشرية في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48 المحتلة.

نعوش في مظاهرات إسرائيل

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة “العربية” اليوم الأحد، مشاركة عشرات الآلاف في تظاهرة كبيرة انطلقت من ميدان هبيما في وسط تل أبيب وتوجهت إلى مقر الاحتجاج الرئيسي في شارع كابلان. وحمل بعض المتظاهرين نعوش تعبيرًا عن ضحايا الجرائم التي ارتُكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ بداية العام الحالي.

تناول منظمو الاحتجاجات قضايا متنوعة تتعلق بحقوق المرأة في المجتمع الإسرائيلي وتعطيل خدمة قطار تل أبيب الخفيف أيام السبت وغيرها من القضايا خلال التظاهرات الأسبوعية ضد خطة إضعاف السلطة القضائية.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن آلاف المتظاهرين شاركوا في تظاهرات حاشدة في مفترق حوريف في حيفا ومفترق كركور في برديس حنا ونحف وبسمة طبعون ونس تسيونا وهرتسيليا وكفار سابا وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية.

أغلق المتظاهرون أيضًا الطريق المؤدي إلى مدينة العفولة عند مفترق كركور.

أثناء التظاهرة في كركور، أشار رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى أن الحكومة تشن هجومًا على الدولة في مجالات الاقتصاد والتعليم والجيش والضباط. وقال إن الحكومة نجحت في تحطيم كل شيء خلال 7 أشهر، وتساءل عن كفاءة الحكومة نفسها بدلًا من الحديث عن كف"عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون للأسبوع الـ34 على التوالي ضد حكومة نتنياهو وسياساتها".