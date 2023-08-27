مسجد أحمد النجم بأوقاف الأقصر يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، عن قيام الوزارة باعتماد مسجد أحمد النجم بمدينة الأقصر لحصوله على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.



ويتمتع مسجد أحمد النجم والذي يقع بمدينة الأقصر وبجوار معبد الأقصر ومسجد العارف بالله أبوالحجاج، بطراز معمارى فريد وهندسة انشائيه متميزة إلى جانب ثرائه الفريد فى التكوينات الهندسية والجمالية، حيث إن مساحة صحن المسجد ما يقرب من 400 متر والمساحة الإجمالية للمسجد ما يقرب من 600 متر ويوجد به عدد مأذنة واحدة ويخدم كتلة سكانية كثيفة ومتنوعة كما أنه يوجد به العديد من الأنشطة الدعوية المكثفة وعددها ثمانية برامج دعوية تتضمن المقرأة النموذجية ومقرأة الجمهور والمجلس التثقيفى والفقهى والدروس المنهجية ودرس العصر وخاطرة العشاء والبرنامج الصيفى للطفل وبرنامج الندوات العلمية.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والذى أدى صلاة الجمعة بالمسجد أمس الموافق 2023/8/25 احتفالًا بهذه المناسبة وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر وكانت بعنوان قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.