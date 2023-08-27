كان بيصلح عشة.. إصابة نجار سقط من الطابق الثاني في العجوزة

أُصيب نجار بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء إصلاحه عشة طيور في العجوزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط شخص من الطابق الثاني وإصابته، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المصاب نجار 45 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال شقيقته أفادت بأن شقيقها المصاب اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني في أثناء إصلاحه عشة طيور، ولا تتهم أحدًا بشيء.

ونُقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشف لغز العثور علي جثمان طفل رشاح قليوب



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض اختفاء طفل ووجدا جثته في رشاح بمدينه قليوب، حيث تم القبض على المتهمين باختطاف طفل وقتله ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنة خالته وصديقتها، وذلك لمرورهما بضائقة مالية فقررا خطف الطفل، ومساومة أسرته بطلب مبلغ مالي نظير عودته.

وصرحت جهات التحقيق، بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل.

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي "إ م أ"، 22 سنة، طالبة، وصديقتها "ش خ س"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمتان قرية طنان دائرة المركز.

جثة فتاة ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية

في سياق اخر ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة مجهولة الهوية لبيان سبب الوفاة، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها ونشر صور لها للوصول إلى أهليتها.

وكان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد عثور الأهالي بمنطقة شلقام على جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من منطقة مساكن شلقان دائرة المركز، جرى نقل الجثة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

حبس الطالب المتهم بإصابة طفل بطلق ناري أثناء حفل زفاف بالخصوص



قررت نيابة الخانكة بالقليوبية ، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق عيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص وإصابة طفل خلال حفل زفاف.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد كشفت ملابسات ما تم تداوله متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد المواقع متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية ، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل "5 سنوات" مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.

وبسؤال والده قرر بأنه حال وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

