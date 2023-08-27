طقس المنيا شديد الحرارة والصغرى 24 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 ، طقس شديد الحر ارة رطب طوال ساعات النهار ، وسجلت درجات الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 24 درجة بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد اعلنت ان يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، وجنوب الصعيد ، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا ، نشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بإرتفاع نسب الرطوبة ليلا

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، ان تسجل درجات الحرارة ، اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى والمحسوسة 34 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 24 درجة .