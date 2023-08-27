لدغه ثعبان .. وفاة طالب عقب وصوله المستشفى بالمنشاة

استقبل مستشفى المنشاه المركزي طالب بكلية التربية يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بحالة إعياء لدغه ثعبان أثناء تواجده بأرضه الزراعية وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "بدر . م . ب . م" 20 سنة طالب بكلية التربية ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة إعياء إدعاء لدغ ثعبان وتوفي عقب وصوله .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال عمه "بديوي . ب . م . ب" 51 سنة محاسب ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجل شقيقه المذكور بأرضه الزراعيه بذات الناحية لدغه ثعبان مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفى الشبهه الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .