الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على أن اليوم يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مع نشاط للرياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتوقعت الهيئة وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

فيما أشارت الهيئة إلى أن اليوم يشهد أيضًا اضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 5 متر ، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وتنشر “بوابة الوفد” في سياق التقرير التالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 36

6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 36

بنها الصغرى 24 والعظمى 35

دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33

وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 34

كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34

المنصورة الصغرى 24 والعظمى 34

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 35

طنطا الصغرى 23 والعظمى 34

دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

السويس الصغرى 23 والعظمى 36

العريش الصغرى 23 والعظمى 33

رفح الصغرى 23 والعظمى 32

رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 36

نخل الصغرى 21 العظمى 37

سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

الطور الصغرى 27 والعظمى 36

طابا الصغرى 25 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

السلوم الصغرى 23 والعظمى 35

سيوة الصغرى 25 والعظمى 40

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 40

مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

شلاتين الصغرى 31 والعظمى 41

حلايب الصغرى 29 والعظمى 36

أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 37

رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36

الفيوم الصغرى 23 والعظمى 37

بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 38

المنيا الصغرى 24 والعظمى 39

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 40

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 42

قنا الصغرى 27 والعظمى 45

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

أسوان الصغرى 29 والعظمى 45

الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 46

أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 44