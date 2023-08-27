وظائف خالية بإحدى شركات البترول.. قدم بسرعة

وظائف بشركات البترول.. يبحث الكثير من الشباب عن الوظائف الخالية، حيث أعلنت شركة القاهرة لتكرير البترول، عن توافر عدد من فرص العمل لدى الشركة بالعاشر من رمضان برواتب مجزية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها على موقع «فيس بوك» تفاصيل الوظائف، ضمن استراتيجيتها لتوفير فرص عمل للشباب، وتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية وشركة مايكروسوفت.

شروط التقديم وكيفية التقديم والتي جاءت كالتالي:

وظائف متاحة بشركة القاهرة لتكرير البترول:

1- أمين مخزن.

2- فني صيانة ميكانيكا.

3- سائق كلارك ريتش تراك.

4- عامل (مساعد فني).

5- عامل خدمات.

الشروط المطلوب توافرها للقبول بالوظائف المتاحة:

- مؤهل عال.

- مؤهل فوق متوسط.

- مؤهل متوسط.

- دون مؤهل.

- خبرة من سنة إلى 5 سنوات في نفس الوظيفة.

- من القاطنين بالمناطق التالية : قويسنا - بنها – منيا القمح.

- أقصى حد للسن 50 سنة.

مقر العمل:- العاشر من رمضان أول بالمنطقة الصناعية الثالثة.

حقوق ومميزات العمل بالوظائف المتاحة

- راتب مجزي + إضافي.

- توفير وسيلة مواصلات للعمل.

- توفير مقر للسكن بجوار العمل.

- 8 ساعات عمل.

- يوم إجازة أسبوعيًا.

- تأمينات اجتماعية.

طرق التقديم للوظائف:

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغب في التقدم لوظائف شركة القاهرة لتكرير البترول ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/0x2W1SrmhV