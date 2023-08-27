98 ٪ نسبة نجاح طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية

تسلم الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023/2022 لمعاهد منطقة الشرقية، والتي بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99% بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية، 98% .

وقدم الجنيدى، التهنئة للناجحين من التلاميذ والطلاب، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهد والمحافظة علي التفوق والنجاح، كما وجه الشكر لجميع المعنيين بالشهادتين الابتدائية والإعدادية وعلى الأخص رئيسي لجنتي النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والابتدائية.

وأكد الدكتور حسني على عطوة، الوكيل المنطقة للعلوم الدينية والعربية للمنطقة، أن ارتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام يعد مؤشرًا جيدًا، يعكس جهود منطقة الشرقية الأزهرية وسعيها الدائم لتحقيق أفضل النتائج على كافة الأصعدة.

وأوضح الدكتور عبدالله حسين ، الوكيل الثقافي للمنطقة، أن كشوف الدرجات واستمارات الناجحين ستصل المعاهد اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأضاف حسيني، أنه من المقرر انتظام أعمال الطعون على نتائج الشهادتين الابتدائية الإعدادية للدور الثاني من اليوم ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الكنترول الكائن بمعهد الصفوة النموذجي للفتيات.