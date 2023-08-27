ضبط نصاب تأشيرات السفر إلى السعودية بالمنشأة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة من ضبط سائق يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على 3 مواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 64 ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنشأة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "محمد . ع . ع . ع" 55 سنة نجار وعدد "2" آخرين ومقيمين دائرة مركز شرطة المنشأة بتضررهم من "عبدالحميد . د . ح . م" 42 سنة سائق ومقيم بناحية دائرة مركز شرطة المنشأة لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت إجماليها "64.000" أربعة وستون ألف جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.