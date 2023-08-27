التحقيق في واقعة مصرع طفل وشقيقته غرقا بمياه النيل بالصف

تباشر أجهزة الامن بالجيزة تحقيقاتها في واقعة غرق طفل وشقيقته في مياه النيل أثناء الاستحمام بمنطقة الصف، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرتهما لسؤالهما.

تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا بوقوع حالتي غرق بقرية الودي بمنطقة الصف جنوب الجيزة، رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة وكشف تفاصيل الحادث الأليم.

وبالفحص تبين غرق الطفل "محمد أحمد" ٨ سنوات وشقيقته "حنين" ٤ سنوات.

ويعمل رجال الإنقاذ النهري على انتشال جثماني الصغيرين، ومعرفة تفاصيل الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان طفل غرق في بحر شبين القناطر



وفي سياق أخر تكثف مديرية أمن القليوبية ، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 12 عاما عثر على جثته غارقا في بحر شبين القناطر، أسفل كوبرى عبودة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل عمره نحو 12 عاما أسفل كوبري عبودة على بحر شبين بعزبة الوكلاء دايرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطفل يدعى " احمد م م " 12 عاما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار الجهات المختصة التحقيق.

غرق طفل أثناء استحمامه بترعة نزة الدقيشية بجهينة



وفي وقت سابق استقبل مستشفى جهينة المركزي طفلاً في الحادية عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج جثة هامدة غرق أثناء استحمامه بترعة نزة الدقيشية لعدم إجادته السباحة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "مهند . ع . ع . ا" 11 سنة تلميذ ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والدته "أسماء . خ . م . ع" 33 سنة ربة منزل وعمه "ماهر . ع . ا . ا" 35 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بترعة نزة الدقيشية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها وأضافا بأنه تم إنتشال الجثة ونفيا الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

انتشال جثمان طفل غرق أثناء استحمامه في ترعة بالمنشاة



من ناحية اخرى تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهري في وقت سابق من انتشال جثمان طفل في الثامنة من عمره، يقيم بناحية كوم بدار دائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، غرق أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة بذات الناحية، جرفه التيار، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب، يفيد بتلقي مركز شرطة المنشاة بلاغًا بغرق طفل بترعة بناحية كوم بدار دائرة المركز.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الطفل "كراس. ى. ز. ا"، 8 سنوات، تلميذ ويقيم بدائرة المركز.

تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

وبسؤال عم المتوفى "فايز. ز . ا"، 49 سنة، عامل - ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام الطفل المتوفي بالاستحمام بالترعة المشار إليها جرفه التيار وتوفى غرقًا ونفى الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.