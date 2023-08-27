تقليل الاغتراب.. يبحث الكثير من الطلاب عن خطوات تقليل الاغتراب لـ طلاب الثانوية العامة 2023، حيث يريد الطلاب وأولياء الأمور معرفة الخطوات حتى يكونوا على علم به للتسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني قبل انتهاء الموعد المحدد.

تقليل الاغتراب 2023

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 غدًا الاثنين، وفقًا للموعد المعلن سابقًا من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات تقليل الاغتراب 2023

خطوات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم في السطور التالية قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث جاءت الخطوات على النحو التالي:-

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب 2023 من هـــنــا.

تحديد الشهادة وكتابة الرقم السري المدون على استمارة النجاح.

كتابة رقم الجلوس والرقم التأكيدي بشكل صحيح دون أخطاء

اختار تقليل اغتراب غير مناظر أو مناظر أو معاهد.

كتابة التخصص الذي تريده والكلية أو المعهد واضغط تسجل.

ستظهر لك رسالة: تم تسجيل قائمة رغباتك بنجاح، بها الرقم السري وإيصال التسليم.

انتظر نتيجة تقليل الاغتراب 2023 التي ستعلن بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل.

إعلان نتائج مسابقة MOSAIC

وفي وقت سابق، شهد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، وفقًا لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.