إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حريق بكرداسة

أُصيب 4 أشخاص بحروق متفرقة إثر نشوب حريق في شقتهم بمنطقة كرداسة في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في منطقة المعتمدية بكرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة في الجسم نتيجة تسريب الغاز، ما أدى إلى إصابتهم واحتراق المطبخ والصالة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق هائل فى أحد المصانع بالإسماعيلية



وفي وقت سابق اندلع حريق ضخم فى أحد المصانع على طريق "مصر- الإسماعيلية الصحراوى" وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع السيطرة على الحريق.

ويقع المصنع على طريق "مصر- الإسماعيلية الصحراوى" فى المنطقة الحدودية بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية.

وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء حتى الآن من قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، وجارِ السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة في الغردقة



كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن للخردة بالمنطقة الصناعية شمال مدينة الغردقة وتمكنت هذه الجهود البارزة من إخماد النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى، حيث استنفرت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر الشرطة وقوات الإنقاذ فور تلقيها بلاغًا عن اندلاع حريق في المخزن المذكور بالمنطقة الصناعية بالغردقة.

كما تحركت فرق الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث، حيث نجحت في تطويق النيران والسيطرة عليها بجهود كبيرة ومتناغمة، وقد شاركت الوحدة المحلية الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في هذه الجهود بتقديم دعم لقوات الحماية المدنية من خلال توفير لوادر ومعدات خاصة للمساعدة في عمليات السيطرة على الحريق.

من جهة أخرى، باشرت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر بالتحقيقات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن استجابة الحماية المدنية الفورية والجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة قد ساهمت بشكل كبير في الحد من تفاقم الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، يظل تحقيق الأمان والسلامة في المنطقة الصناعية أمرًا جوهريًا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية.

اندلاع حريق داخل شقة في إمبابة



وفي نفس السياق اندلع حريق بشقة سكنية في منطقة إمبابة، السبت، ونجح رجال الحماية المدنية فى محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال حريق فى شقة بشارع الحرية في إمبابة، توجه على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحوا فى السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للشقق والعقارات المجاورة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.