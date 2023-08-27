المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات في الجيزة

عاقبت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، شخصا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتضمنت أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، تبين قيامه باتخاذ دائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، والاتجار في المواد المخدرة «إستروكس وبانجو» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقي قسم شرطة أوسيم بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ تم القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وحُرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.

معاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل



قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل؛ لتورطه في الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية محمد أمين، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد عبدالسلام، أيمن عبدالله محمود المنوفي، بأمانة سر محمد أبو خالد، محمد الجمل.

البداية كانت في أثناء تفقد قوة من الشرطة بمنطقة أوسيم تم الاشتباه في مصطفى محمد علي، 22 سنة، عاطل، محبوس على ذمة القضية.

بتفتيشه عثر معه على كمية من مخدر البانجو والاستروكس واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار في المواد المخدرة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وحمل 4937 لسنة 2023، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات بسوهاج



قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ب.ن.خ" عامل بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول كما عاقبت المتهم بالحبس 6 شهور لاتهامه بإحراز سلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار نجيب بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والأقراص المخدرة ترامادول، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته 17 جراما من الحشيش وعدد 6 أقراص كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

حملة تموينية مفاجئة على مركز ومدينة الفتح بأسيوط



قامت مديرية التموين بأسيوط بحملة تموينية مفاجئة بالتعاون مع إدارة مباحث التموين في مركز ومدينة الفتح.

وشارك في الحملة الوحدة المحلية للمركز برئاسة عبدالرؤوف النمر. وقد تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية التموينية في مخازن قرية عرب مطير.

تم ضبط العديد من المواد الأساسية مثل: السكر التمويني والزيت التموين والدقيق التموين والعدس والمكرونة التموينية.

وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة جزء من جهود مديرية التموين لمكافحة التلاعب في المواد الغذائية التموينية وضمان توافرها للمواطنين بأسعار معقولة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز استقرار الأسعار.

واعتبرت هذه الحملة المفاجئة خطوة مهمة في ضبط ومراقبة السوق التموينية وتطبيق القانون بشكل صارم. يشار إلى أنه سيتم متابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على استدامة التموين وجودة المنتجات الغذائية، بهدف ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مناسب وبأسعار معقولة.

إن هذه الحملة تؤكد التزام مديرية التموين وإدارة مباحث التموين في مواجهة أي مخالفات واحتكار في سوق المواد الغذائية.

وتهدف إلى ضمان سلامة الأفراد وصحتهم من خلال توفير منتجات آمنة ومطابقة للمعايير القياسية.

تستمر الجهود المستمرة لمديرية التموين وإدارة مباحث التموين في عمليات المتابعة والرقابة على الأسواق المحلية، بهدف ضبط الأسعار وضمان توافر المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين. وتأمل المديرية أن تحقق هذه الجهود نتائج إيجابية في تحسين الأمن الغذائي للجميع.