محافظ أسيوط يوافق على خفض درجات القبول بمدارس الثانوي الفني للعام الجديد

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، على تخفيض مستويات القبول في الصف الأول الثانوي الفني في جميع فروعه "الزراعة - الصناعة - التجارة - الفندقة" للعام الدراسي 2024/2023 وفقًا لقرار اللجنة المشكلة في التعليم الفني بالمحافظة. وسيتم قبول الطلاب بناءً على أعلى مجموع وفقًا لقدرة استيعاب كل مدرسة، مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد في كل صف ودون الالتزام بالإدارة التعليمية للطالب، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وفقًا للمؤشرات العامة لنتائج الشهادة الإعدادية. جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وعماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي ومحمد السنباطي مدير إدارة التعليم الصناعي وهدى مصطفى مدير إدارة التعليم التجاري ونبيل رزق مدير إدارة التعليم الزراعي. وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل لجنة مسئولة عن التنسيق في كل مدرسة تحت مسئولية إدارة المدرسة لاستيعاب الطلاب وفقًا لقدرة استيعاب المدرسة وعدد الفصول المتاحة لقبول طلاب الصف الأول للعام 2023-2024، لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية وتوفير الفرصة لهم للالتحاق بالتعليم الثانوي الفني وفقًا لأدنى مستويات القبول بعد تخفيضها وفقًا لقرار اللجنة.

واشار وكيل وزارة التربية والتعليم ، الى انه بالنسبة للحد الادنى للقبول بمدارس ادارة اسيوط التعليمية فتمثلت فى مدرسة عبد المنعم رياض التجارية بلغ الحد الادنى للقبول 200 للبنين والبنات وتقبل عدد 400 طالب وطالبة من الاعلى درجات وبالنسبة لمدرسة اسيوط الثانوية التجارية بنات 180 درجة للبنات وحسب الكثافة التى تقررها المدرسة واسيوط الثانوية التجارية بنين 180 درجة للبنين وتقبل 450 طالب من الاعلى درجات وبالنسبة لادارة ديروط التعليمية فتقبل مدرسة ديروط الصناعية بنين 200 درجة ومدرسة طوسون ابوجبل الصناعية 215 درجة وفصول صنبو الثانوية التجارية 155 درجة وديروط الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات وحسب الكثافة التى تقررها ادارة المدرسة ، وبالنسبة لادارة القوصية التعليمية فتقبل مدرسة المنشأة الثانوية الصناعية 200 درجة للبنين والبنات والقوصية الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات واحمد شوقى الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات ودير القصير الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات والمنشاة الثانوية التجارية 155 درجة للبنات وحسب الكثافة التى تقررها ادارة المدرسة وبالنسبة لادارة منفلوط التعليمية فتقبل مدرسة منفلوط الثانوية التجارية ومدرسة بنى عدى الثانوية التجارية والعزية الثانوية التجارية 155 درجة للبنين والبنات ومدرسة الحواتكة الثانوية التجارية 155 للبنات فقط وحسب الكثافة التى تقررها ادارة المدرسة وبالنسبة لادارة ساحل سليم التعليمية فتقبل مدرسة ساحل سليم التجارية 165 درجة للبنين والبنات وبالنسبة لادارة البدارى التعليمية فتقبل مدرسة البدارى الثانوية الصناعية 200 درجة للبنين والبنات ومدرسة البدارى الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات ومدرسة العقال الثانوية التجارية 170 درجة والزهرى التجارية المشتركة 170 درجة وبالنسبة لادارة ابوتيج فتقبل مدرسة ابوتيج الصناعية بنين 195 درجة وابوتيج النسيجية بنات 195 درجة وابوتيج الثانوية التجارية 170 درجة للبنين والبنات وتقبل عدد 600 طالب وطالبة من الاعلى درجات وبالنسبة لادارة الغنايم فتقبل مدرسة الغنايم التجارية المشتركة 175 درجة للبنين والبنات وبالنسبة لادارة ابنوب التعليمية فتقبل مدرسة ابنوب الثانوية التجارية 170 درجة وتقبل عدد 800 طالب وطالبة من الاعلى مجموع وبالنسبة لادارة الفتح التعليمية فتقبل مدرسة الشهيد عبد الرحيم سيد عمر 165 درجة للبنين والبنات والواسطى الثانوية التجارية 155 درجة للبنات وحسب الكثافة التى تقرها ادارة المدرسة .

وأوضح محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة انه مع الالتزام بدرجات الحد الادنى للقبول فانه فى حالة اذا زادت الكثافة الطلابية بالمدرسة عن القوة الاستيعابية للمدرسة بعد النزول بالمجموع يتم عمل تنسيق الطلاب وفق المجموع الاعلى والاصغر سناً مع تحمل ادارة كل مدرسة المسئولية كاملة تجاه التنسيق الداخلى بما لايؤثر على اصلالح العام والعملية التعليمية .

يذكر أن محافظ أسيوط قد إعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% ،بينما اعتمد - فى 7 اغسطس من الشهر الجارى - نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية 2022/2023 بنسبة نجاح 59.4 % للعامة و89.52 % للمهنية

محافظ أسيوط يوافق على خفض درجات القبول بمدارس الثانوي الفني للعام الجديد

محافظ أسيوط يوافق على خفض درجات القبول بمدارس الثانوي الفني للعام الجديد

محافظ أسيوط يوافق على خفض درجات القبول بمدارس الثانوي الفني للعام الجديد

محافظ أسيوط يوافق على خفض درجات القبول بمدارس الثانوي الفني للعام الجديد