اليوم.. وزير التموين يضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بالأقصر

يشهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، اليوم الأحد، وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بمحافظة الأقصر، والذى ياتى ضمن توجيهات اليد الرئيس لتطوير التجارة الداخلية وانشاء مستودعات لتخزين السلع بالمحافظات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء سوق جملة متكاملة بمحافظة الأقصر للمساهمة في القضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها إلى أخري أكثر انضباطية.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم البحث عن أفضل الأماكن الخاصة بإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا وجود توجيهات من القيادة السياسية للقضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها من أسواق غير منتظمة إلى أسواق منظمة وأكثر انضباطاّ.



وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن السوق الحضارية والمتوقع إقامتها بالتنسيق مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، تساهم في ضبط الأسعار وتوفير كل السلع الغذائية بكميات كبيرة والقضاء على حلقات التداول بجانب الحفاظ على المظهر الحضاري.