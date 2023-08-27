خبير مالي يتوقع استهداف البورصة لمستويات جديدة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع دينا عزت خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مستويات قياسية جديدة .

كما تتوقع أن يستهدف المؤشر مستوي 19.200 نقطة، وذلك حال تجاوز المؤشر الرئيسي لمنطقة المقاومة الصعبة 18580 نقطة، كما تتوقع أن تكون منطقة 18100 نقطة مستوى دعم أولي.

كانت البورصة شهدت أداء إيجابي خلال الجلسات القليلة الماضية ، حيث استقر المؤشر الرئيسي اعلى مستويات مقاومة مهمة.

ساعد على هذا الإداء الإيجابي إعلان العديد من الشركات عن قوائمها المالية، التي حققت ارباحا جيدة، دفع المستثمرين إلى الاقبال على السوق، وضخ مزيدا من السيولة.

تسببت هذه السيولة أيضا في حالة نشاط بقيم تداولات السوق، خاصة على الأسهم المرتبط بها اخبار ايجابية، واحداثا جوهرية.

تبادل المستثمرين الأجانب والعرب الأدوار في عمليات البيع والشراء، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء.