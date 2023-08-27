نشرة أخبار التوك شو.. حل أزمة السجائر في 24 ساعة وأسباب نقص بعض الأدوية

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال الإعلامي عادل حمودة أن ثروة إيلون ماسك قدرت بـ 318 مليار دولار، ويدفع عن أعماله 11 مليار دولار ضرائب سنويا، وأكثر من ذلك أقرض الحكومة الفيدرالية الأمريكية 3.6 مليار دولار.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عادل حمودة: إيلون ماسك يدفع 11 مليار دولار ضرائب سنويا

قال الدكتور محمد الباز، إن الكاتب ولواء الشرطة السابق حمدي البطران كشف عن ظاهرة خطيرة تستهدف جمع الدولار من المصريين بالخارج، وتحويل القيمة المالية لأسرهم بالجنيه.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

بيع الدولار بالسوق السوداء "خيانة عظمى"

قال الدكتور ثروت حجاج، عضو نقابة الصيادلة، إن صناعة الأدوية في مصر موجودة منذ 40 عاما وإنتاجنا من صناعة الدواء يكفي فوق 90% وهذا أمر جيد ومقدر ويحسب للدولة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نقابة الصيادلة تكشف أسباب نقص بعض الأدوية في مصر (فيديو)



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بانضمام مصر لمجموعة بريكس، قائلا:" نشهد تشكيلا جديدا في النظام العالمي ومجموعة بريكس بها 3 دول نووية وهي روسيا والصين والهند".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى يشيد بانضمام مصر لـ "بريكس".. يوفر 50 مليار دولار (فيديو)

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن تقليص مدة الدراسة في كلية الهندسة إلى 4 سنوات يخلق جيلا دون المستوى، موضحًا أن الطالب يحتاج إلى فترات طويلة من التدريب والتأهيل والدراسة ليصبح مؤهلا للعمل.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نقيب المهندسين يعلق على تقليص مدة الدراسة إلى 4 سنوات



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر عُرض عليها الانضمام لتجمع "بريكس" عام 1999، ولكن لم تهتم القيادة السياسية بهذا الأمر، وفقًا لتصريحات وزير المالية الأسبق سمير رضوان، فقام التجمع بضم جنوب إفريقيا، بدلاً من مصر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نشأت الديهي: محمد مرسي فشل في الانضمام لتجمع بريكس أثناء فترة حكمه (فيديو)



قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أزمة السجائر سوف تظل مستمرة حتى تستمع الحكومة إلى النصائح التي قدمها، مؤكدا أنه سيحدد ثلاث خطوات فقط لإنهاء هذه الأزمة في 24 ساعة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

شعبة الدخان تكشف عن 3 خطوات تقضي على أزمة السجائر في 24 ساعة



قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن حادث المنشية قالوا إنه كان مناورة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن مذكرات حسن العشماوي، حكى فيها أن عبدالناصر كان يؤمن الثورة وييني السجون وهم يقررون اغتياله.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

جمال شقرة: الإخوان في 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية

