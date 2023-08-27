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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس بلدية المحلة: هدفنا البقاء في الدوري الممتاز للموسم المقبل

مصطفى الشامي رئيس
مصطفى الشامي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة

تحدث مصطفى الشامي، رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، عن طموح الفريق في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل.

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وقال الشامي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " هدفنا في موسمنا الأول بالدوري الممتاز بعد العودة هو البقاء في الدوري وتقديم كرة قدم ترضي المتابعين وتليق باسم النادي ".

وتابع: " نسعى لتوفير أجواء ملائمة لتقديم عناصر مميزة تفيد الكرة المصرية، وليس التعاقد مع الأسماء الكبيرة من اللاعبين".

بلدية المحلة ينعم باستقرار إداري

وأتم: " نادي بلدية المحلة قام بتغيير 15 مديرًا فنيا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ولكن النادي الآن ولأول مرة منذ فترة كبيرة ينعم باستقرار على المستوى الإداري ".