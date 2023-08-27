الخطيب يتحرك لحسم ملف مهاجم الأهلي الأجنبي

كشفت مصادر عن آخر تطورات ملف تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم أجنبي ضمن خطة القلعة الحمراء لدعم الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحرك لحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعثر ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جينوبك الكوري الجنوبي.

ويضغط الخطيب على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من أجل اختيار صفقة في مركز رأس الحربة من الأسماء التي تم عرضها عليه من جانب لجنة التخطيط في الأيام الماضية.

الأهلي يتحفظ على المشاركة في السوبر الأفريقي

ويتحفظ رئيس الأهلي، على خطوة خوض منافسات كأس السوبر الإفريقي ومونديال الأندية دون التعاقد مع مهاجم أجنبي.

وشدد المصدر أن هناك تخوف داخل مجلس إدارة النادي، من التعرض إلى انتقادات في الفترة المقبلة حال التعرض إلى أي تعثر وذلك حال عدم ضم مهاجم سوبر في انتقالات الصيف.