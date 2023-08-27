يلا شوت .. مشاهدة مباراة انتر ميامي ونيويورك ريد بولز بث مباشر اليوم (الدوري الأمريكي) كورة لايف

يلا شوت .. مشاهدة مباراة انتر ميامي ونيويورك ريد بولز بث مباشر اليوم (الدوري الأمريكي) كورة لايف ، ويستعد فريق إنتر ميامي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمواجهة نادي ريد بولز في مباراة هامة ضمن بطولة الدوري الأمريكي، وذلك بعد تحقيقه لقب كأس الدوريات في الأيام الماضية، إلى جانب التأهل لنهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة. وسيتم إقامة المباراة على ملعب "ريد بول آرينا"، ونتمنى التوفيق لفريق إنتر ميامي في هذه المواجهة الهامة.

موعد مباراة إنتر ميامي وريد بولز والقناة الناقلة

مباراة ريد بولز ضد إنتر ميامي فى بطولة الدوري الأمريكي تقام فى الثانية والنصف فجر الأحد، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة (Apple TV)، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي.

ريد بولز ضد إنتر ميامي

يتذيل فريق إنتر ميامي جدول ترتيب الدوري الأمريكي، المجموعة الشرقية، برصيد 18 نقطة، بينما يحتل نادي ريد بولز المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة. وسنتابع جميعًا المباراة بشغف لنرى من سينتصر في هذه المواجهة الهامة.

تذاكر مباريات إنتر ميامي

نعم، أكدت تقارير صحفية اليوم عن ارتفاع قياسي في أسعار تذاكر مباريات فريق إنتر ميامي بسبب قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الأمريكي. وقد أفادت شركة "فيفيد سيتي" لبيع التذاكر أن متوسط أسعار تذاكر دخول أول مباراة لميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم ضد نيويورك ريد بولز بلغ 502 دولارًا (464 يورو)، بينما كان يبلغ متوسط قيمة التذكرة قبل قدوم النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي 46 دولارًا. وهذا يعكس شغف المشجعين بمشاهدة ميسي يلعب في الدوري الأمريكي.

صحيح، وأكدت الشركة في رسالة إلكترونية لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي) أن تذكرة أول مباراة لميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم مع إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز تحظى بطلب أكبر من متوسط أي فريق في الدوري الأمريكي الموسم الماضي، وفقًا لمتوسط السعر. وهذا يعكس شغف المشجعين بمشاهدة ميسي يلعب في الدوري الأمريكي.

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أثار المدرب جيراردو "تاتا" مارتينو شكوكًا حول مشاركة ميسي في المباراة المرتقبة اليوم، السبت، أمام نيويورك ريد بولز، والتي قد تكون أول ظهور لبطل العالم مع منتخب الأرجنتين في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وقال مارتينو في مؤتمر صحفي قبل المباراة إنه يفهم التوقعات التي يتعين على الجميع رؤيتها، ولكن لا يمكنه التصرف على أساس ذلك، وأنه في بعض الأحيان يجب إقناع ميسي بالتوقف، خاصةً بعد العدد الكبير من المباريات التي خاضها خلال الأسابيع الأخيرة في كأس الدوري وكأس الولايات المتحدة المفتوحة.

بالفعل، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عشرة أهداف في أول 8 مباريات له مع فريق إنتر ميامي، وقادهم للفوز بكأس الدوري والتأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة. وبسبب الأداء المميز لميسي، توجد توقعات كبيرة بشأن الدوري الأمريكي لكرة القدم بالنسبة إلى اللاعب الأرجنتيني، وهذا ما يعكسه ارتفاع أسعار تذاكر المباراة التي يبلغ متوسط سعرها 500 دولار. وقد قاد ميسي إنتر ميامي إلى التأهل لنهائيين للمرة الأولى في تاريخ الفريق، وحقق لقب كأس الدوريات الأمريكية-المكسيكية (كونكاكاف)، والآن يتطلع للفوز بلقب جديد وهو كأس أمريكا المفتوحة. وخلال 8 مباريات في كأس الدوريات وكأس أمريكا المفتوحة، سجل ميسي 10 أهداف وصنع 3 أهداف.