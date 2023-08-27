بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز يلا شوت اليوم الأولى لميسي في دوري MLS

تتطلع جماهير نادي انتر ميامي بشغف لمباراتهم المهمة ضد نادي ريد بولز اليوم، والتي ستقام على أرضية ملعب ريد بول ارينا. يأتي ذلك بعد فوز الفريق بلقب كأس الدوريات الأمريكية، والتأهل لنهائيات كأس الولايات المتحدة المفتوحة. نتمنى التوفيق لنادي انتر ميامي في هذه المواجهة الهامة.

يسعى نادي انتر ميامي لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الأمريكي، ومن المتوقع أن يشارك الأسطورة ليونيل ميسي في المباراة القادمة. وقد قدم ميسي أداءً رائعًا منذ انضمامه إلى فريق انتر ميامي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 3 أهداف في 8 مباريات، ونتمنى له التوفيق في المباراة القادمة.

مشاهدة مباراة انتر ميامي وريد بولز في الدوري الأمريكي

يبدو أن محبي نادي انتر ميامي سيتمكنون من مشاهدة مباراتهم المهمة ضد نادي ريد بولز عبر تطبيق Apple TV، وسيتم نقل مباريات الفريق في المستقبل القريب عبر قناة "الكويت الرياضية" في الوطن العربي. كما يتم بث المباراة عبر شاشات متعددة في نيويورك، وهذا يعد خبرًا رائعًا لجماهير نادي انتر ميامي في المنطقة.

تردد قناة الكويت الرياضية

قمر عرب سات: التردد 12523، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قمر نايل سات: التردد 11678، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة انتر ميامي وريد بولز

ESPN تعد من ضمن القنوات الرياضية شهيرة تنقل مباريات MLS بشكل منتظم.

قناة فوكس حيث انها تعرض مجموعة من المباريات في الدوري الأمريكي MLS.

Univision Deportes تعتبر من القنوات الاسبانية التي تنقل مباريات MLS باللغة الإسبانية.

CBS Sports Network يتم نقل بعض مباريات الدوري الأمريكي MLS.

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موعد مشاهدة مباراة انتر ميامي وريد بولز

تنطلق صافرة حكم مباراة انتر ميامي وريد بولز في تمام الساعة 11:30 منتصف الليل بتوقيت موريتانيا ، 12:30 منتصف الليل بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، 1:30 صباحاً بتوقيت السودان وليبيا ، 2:30 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، 3:30 صباحاً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.