رمضان السيد: الأهلي سيندم على رحيل هذا اللاعب

يرى رمضان السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي سيندم على رحيل محمد شريف في الصيف الحالي.

وانتقل محمد شريف مهاجم الأهلي إلى صفوف نادي الخليج السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية، ويبحث المارد الأحمر عن صفقة أجنبية لتدعيم الهجوم حتى الأن.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " أتعجب من قرار الأهلي بالموافقة على رحيل محمد شريف مهاجم الفريق، خاصة وأنه كان هداف الفريق خلال المواسم الماضية، ومن الممكن أن يندم النادي على رحيله".

وتابع: "لا أريد الحديث عن موليكا وسوزا، اللاعبان اللذان يفاوضهما الأهلي منذ بداية الموسم لأن اسمهما (صدعنا)".

وأتم: "من غير المنطقي أن يفشل الأهلي في الاتفاق مع لاعبين يفاوضهما منذ بداية الموسم إلى الآن".

وعاد فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى النمسا لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر في إطار التحضيرات للموسم المقبل.