مصرع سيدة وزوجها وإصابة بسبب نشوب خلاف على أرض زراعية بقنا

لقيت سيدة وزوجها مصرعهما اليوم الأحد فيما أصيب نجلهما، بطلقات نارية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا بمحافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى قنا العام جثتي زوجين وإصابة نجلهما بطلق ناري في قرية الحجيرات بقنا.

وبالفحص ، تبين مقتل "ر.ي.ر"، 55 عامًا، وزوجته "ف.ب.أ"، 40 عامًا، وإصابة نجلهما "ح"، 25 عامًا، بطلق ناري إثر تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عمومتهم بسبب خلافات على أرض.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، كما جرى نقل المصاب لذات المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.