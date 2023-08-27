نجم الأهلي السابق: بيراميدز سينافس على كل البطولات بالموسم الجديد

أشاد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، بالصفقات التي أبرمها بيراميدز في الصيف الحالي، مؤكدًا أنها ستصنع الفارق في الموسم الجديد.

وقال رمضان السيد خلال تصريحات تليفزيونية " بيراميدز سيكون منافسا قويا على البطولات بالموسم المقبل.

وأضاف: "بيراميدز يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، فكل لاعب من هؤلاء اللاعبين يستطيع التألق في أي فريق".

وأتم: "بيراميدز لديه تنوع كبير على مستوى القائمة وهو ما سوف يساعده على تدوير التشكيل في الموسم المقبل".

وأبرم نادي بيراميدز عدة صفقات قوية في مختلف المراكز وهم المهاجم التنزاني فينستون ماييلي قادماً من يانج أفريكانز التنزاني، وثلاثي فيوتشر محمود مرعي ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو، وثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر.

ويسعد بيراميدز للمشاركة الأولى في تاريخه في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، بعدما نجح في إنهاء الدوري المصري في الموسم الماضي محتلا المركز الثاني.