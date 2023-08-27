بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنتر ميامي ميسي ونيويورك ريد بولز يلا شوت اليوم في الدوري الأمريكي

بث مباشر الآن.. مشاهدة نتيجة مباراة إنتر ميامي ميسي ونيويورك ريد بولز يلا شوت اليوم في الدوري الأمريكي

مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز، يستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي للمحترفين، وسيكون هذا أول ظهور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة المحلية.

وعلى الرغم من تراجع مستوى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، إلا أن مشاركة ميسي في المباراة قد تسهم في تحقيق الفوز وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

وقد سجل ميسي عشرة أهداف في أول ثماني مباريات له مع إنتر ميامي، وساهم في تحقيق الفريق لقب كأس الدوريات والتأهل لنهائي كأس أمريكا المفتوحة.

وسوف يكون حضور ميسي في المباراة فرصة جيدة للجماهير لمشاهدته عن قرب والاستمتاع بأدائه المميز، وسننشر في موقع بوابة الوفد أية تفاصيل جديدة حول المباراة.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميامي ونيويورك؟

تواجه فرق إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في مباراة الدوري الأمريكي للمحترفين، والتي أقيمت في ملعب ريد بول آرينا في مدينة هاريسون. وكان الحكم الأميركي شامبان هو المسؤول عن إدارة المباراة.

وكان فريق إنتر ميامي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة قبل المباراة، بفارق 11 نقطة عن نادي نيويورك ريد بولز الذي كان يحتل المركز الـ 11. وقد حقق إنتر ميامي فقط 5 انتصارات من 22 مباراة قبل وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وخاض ميسي 7 مباريات في بطولة كأس دوريات أميركا الشمالية والوسطى عقب انضمامه لإنتر ميامي قادماً بالمجان من باريس سان جيرمان منتصف شهر يوليو الماضي. وكان قد سجل 10 أهداف في هذه البطولة، من ضمنها هدف أمام ناشفيل في المباراة النهائية.

وفي المباراة أمام نيويورك ريد بولز، شارك ميسي في التشكيلة الأساسية لإنتر ميامي. وظهر بمستوى جيد وساهم في تحقيق الفوز لفريقه. وتمكن إنتر ميامي من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح إنتر ميامي.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 21 نقطة وصعد إلى المركز الـ 10 في جدول الترتيب، في حين بقى نادي نيو يورك ريد بولز في المركز الـ 11.

وشهدت المباراة حضور جماهير كبيرة ومشجعة للفريقين، حيث تابع أكثر من 20 ألف مشجع المباراة في الملعب.

وبهذا، يظهر أن مشاركة ليونيل ميسي كانت حاسمة لإنتر ميامي، وأثبت أنه يعد إضافة قوية للفريق، وسوف يستمر في تحسين أدائه وإظهار قدراته في المباراة القادمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي؟

قنوات "الكويت الرياضية" هي الناقل الوحيد لمباريات الدوري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولكن مع ذلك، وبحسب ما أعلنته القناة نفسها، فإنها لن تذيع كافة المباريات، بل عدد قليل منها مع التركيز بالطبع على مباريات ميسي تحديدًا.

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لم يتم الإعلان إذا ما كانت مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز ستكون منقولة على الكويت الرياضية أم لا حتى الآن.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي؟

سواءً أذيعت المباراة عبر التلفزيون عربيًا أم لا، فإن فرصة متابعة لقاء إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز على الإنترنت ستكون قائمة.

يأتي ذلك من خلال تحميل تطبيق "Apple TV" الذي يبث جميع مباريات كرة القدم في أمريكا، ولكن في هذه الحالة ستحتاج إلى الاشتراك فيه.

متى موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي؟

تقام مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز صباح الأحد (ليل السبت) 27 أغسطس/آب 2023.

المباراة تبدأ في الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.