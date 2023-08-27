جدول مباريات الأحد في بطولة العالم لكرة السلة

تواصل بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك مبارياتها حيث تقام يوم الأحد ثمان مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعات الاولى والرابعة والخامسة و الثامنة وقطعا ستكون المباراة التي ستجمع منتخبي مصر و مونتينجرو ضمن مباريات في صدارة اكثر المباريات متابعة بالنسبة للجماهير المصرية لأنها المباراة التي ستحدد مصير منتخب مصر من التأهل الى الدور الثاني ضمن افضل 16 منتخبا لأول مرة منذ النسخة الاولى لبطولات العالم عام 1950 ام سيكتفي بالتنافس على المراكز من 17 الى 32 .

وسيكون جدول مباريات الاحد على النحو التالي :

11.00 صباحا ايطاليا مع جمهورية الدومينيكان

11.30 صباحا أستراليا مع ألمانيا

11.45 صباحا مصر مع مونتينجرو

12.45 ظهرا لبنان مع كندا

3.00 عصرا الفلبين مع أنجولا

3.10 عصرا اليابان مع فنلندا

3.30 عصرا ليتوانيا مع المكسيك

4.30 عصرا فرنسا مع لاتفيا

يذكر ان نتائج مباريات السبت جاءت على النحو التالي :

جورجيا - الرأس الأخضر : 85 / 60

بورتوريكو - جنوب السودان : 105 / 96

اليونان - الأردن : 92 / 71

البرازيل - أيران : 100 / 59

سلوفانيا - فنزويلا : 100 / 85

صربيا - الصين : 105 / 63

الولايات المتحدة الأمريكية- نيوزيلندا : 99 / 72

أسبانيا - كوت ديفوار : 94 / 64