رمضان السيد: محمد صلاح كان يستحق الكرة الذهبية وسينجح في الدوري السعودي

علق رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، على احتمالية انتقال النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي الحالي، إلى الدوري السعودي، من بوابة اتحاد جدة.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " محمد صلاح يتفوق على عدد كبير من نجوم العالم، مثل نيمار لاعب الهلال السعودي ".

وأضاف: " إذا انضم صلاح للدوري السعودي فسوف يمثل إضافة قوية للدوري هناك "،وتابع: "صلاح سينجح حال انتقاله للدوري السعودي لأنه (مبيهزرش)".

محمد صلاح كان يستحق الكرة الذهبية

أكد رمضان السيد، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال السيد: " محمد صلاح لم يكن مؤثرا فقط في تاريخ ليفربول، وإنما في مسيرة يورجن كلوب التدريبية أيضا".

وتابع: "محمد صلاح شخصية احترافية للغاية، لا أحد يعلم عن حياته الشخصية شيء، وهو ما يؤكد على نجاح اللاعب بشكل كبير".

وأتم: "محمد صلاح كان يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية إذا كانت المنافسة عادلة بين اللاعبين على الجائزة، لكن المجاملات حرمت اللاعب من الحصول على الجائزة".