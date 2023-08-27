برشلونة يواجه فياريال في ثالث مبارياته بالليجا

يستعد فريق برشلونة لخوض ثالث مبارياته في الدوري الاسباني عندما يواجه فياريال مساء اليوم الأحد على ملعب "لا سيراميكا".

واستهل برشلونة مشواره في الليجا بتعادل مع خيتافي بدون أهداف، قبل أن يفوز على قادش بهدفين دون رد في الجولة الثانية، في حين خسر فياريال في مباراته الأولى أمام ريال بيتيس بهدفين لهدف، وفاز على ريال مايوركا بهدف نظيف.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بينما يتواجد فياريال في المركز الحادي عشر بثلاث نقاط.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

تقام مباراة برشلونة وفياريال مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و6.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7.30 مسياء بتوقيت الإمارات .

ويغيب عن صفوف برشلونة كل من بيدري ورونالد أراوخو بداعى الإصابة، بينما يغيب الجناح البرازيلي رافينيا بسبب الإيقاف، بعد واقعة طرده فى الجولة الأولى خلال مواجهة خيتافي.

وعلى الرغم من تواجد بالدي في قائمة برشلونة المستدعاة لمباراة فياريال إلا أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة لعدم تعافيه بشكل كامل.