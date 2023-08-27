عودة ثنائي الإسماعيلي للتدريبات

شارك لاعبا الاسماعيلي عبد الرحمن مجدى ومحمد عمار،في التدريبات الجماعية لفريقيهما ، بعد تعافيهما من الإصابة.

ويعانى عبد الرحمن مجدى من الإصابة بكدمة فى الركبة، واشتكى محمد عمار من شد بسيط فى العضلة الأمامية.

ويعانى محمود الشبراوى من شد بسيط فى العضلة الخلفية.

واستقر مسئولو الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، على عدم ضم صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية الحالية بسبب صعوبة رفع إيقاف القيد الذى يعانى منه الدراويش في الفترة الحالية بسبب مستحقات الأجانب.

وقرر مجلس الإسماعيلى الجديد العمل على تجهيز جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين المتواجدين في قائمة الدراويش قبل بداية الموسم لرفع معنوياتهم وتحفيزهم .

يذكر أن النادي مدين بأكثر من 2 مليون دولار، ولكن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لديه تصور واضح ومحدد لحل أزمات قلعة الدراويش في تلك الفترة وتوفير موارد مالية في الفترة المقبلة.