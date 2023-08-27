محافظ جنوب سيناء يتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، في جولة ليلية، منطقة السوق القديم ومسجد الصحابة بشرم الشيخ.

شدد المحافظ خلال الجولة على الانضباط والالتزام بعرض البضائع والمنتجات داخل المحلات وعدم عرضها خارج المحل لاتاحة الطرقات للجمهور، وقرر المحافظ غرامة مالية ضخمة لمن يخالف هذه التعليمات.

كما وجه المحافظ ادارة المرور بغلق بعض محاور بالسوق القديم أمام كافة أنواع المركبات في الفترة من الثامنة الي الحادية عشرة مساءا للسماح للزوار بتفقد السوق القديم.

يشار الي ان منطقة السوق القديم تشهد ازدحاما من مختلف الجنسيات والزائرين خاصة بعد اعمال التطوير الشاملة به، بالاضافة لكونه ضمن برامج جميع شركات السياحة.

كما وجه المحافظ بإجراء الصيانة الدورية وأعمال التجميل للحفاظ على الشكل الحضاري المتميز حيث تعتبر منطقة السوق القديم ومسجد الصحابة حاليا من أهم المزارات السياحية للأجانب والعرب والمصرين.

كما شهد المحافظ عرض فرقة التلقائين التابعة للثقافة بجنوب سيناء والتي تقوم بالعروض التراثية لتعريف الزائرين التراث البدوي خلال عروضها بالمجان يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالأماكن المفتوحة مثل السوق القديم، والمسرح المكشوف بالممشي السياحي، ومسرح سوهو سكوير بشرم الشيخ طبقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.



رافق المحافظ خلال التفقد عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ..