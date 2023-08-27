ارتفاع ملحوظ في نسب إشغالات شرم الشيخ (صور)

أكد ايمن فايق، المدير التنفيذي لأحد المنتجعات السياحية في شرم الشيخ، يوجد ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغالات السياحية في شرم الشيخ بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أن عشاق شواطئ شرم الشيخ من مختلف سياح العالم يتوافدون على مدينة السلام.



وأضاف «فايق»، يوجد أكثر من جنسية متواجدة في شرم الشيخ مثل الألمان وبولندا وروسيا والتشيك.

وعلى صعيد آخر، فازت مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة لعام 2023، حيث تم الإعلان عن ذلك من خلال احتفالية كبرى أقيمت بأحد المنتجعات الكبرى ضمن فعاليات الملتقى العربي الـ15 للإعلام السياحي 2023 في شرم الشيخ، بحضور وزير السياحة العماني.

وتسلم الجائزة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي أوضح أن الجهود التي تمت بالمدينة خلال الآونة الأخيرة أهّلتها لكى تتبوأ مكانة دولية مرموقة، وأدت لنجاحها في استضافة وتنظيم أكبر المؤتمرات الدولية العالمية، وهو مؤتمر المناخ كوب 27 بشهادة العالم أجمع، كما حصلت مدينة شرم الشيخ على المركز الثالث في مسابقة المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة في المسابقة الدولية المقامة التي أقيمت في مالطا، الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه وقع بروتوكول تعاون مع العقبة ولبنان وصلالة في سلطنة عمان، ويتمنى توقيع بروتوكول تعاون مع تبوك بالسعودية، وكذلك مع مشروع نيوم السياحي.