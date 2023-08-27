محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل

يتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على رأس التشكيل المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في القمة التي ستجمع الفريقين مساء الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويبحث محمد صلاح عن مواصلة سجله التهديفي بعدما شهدت الجولة الماضية أول أهدافه في الموسم الحالي والتي كانت أمام بورنموث وانتهت لصالح ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

ويعد محمد صلاح هو فرس الرهان في كتيبة يورجن كلوب خلال السنوات الماضية، لما يقدمه من مردود فني كبير داخل الميدان، لذا سيعول على المدرب الألماني أمام نيوكاسل للخروج بنتيجة جيدة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر- أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: دومينيك سوبوزولاي، ماك أليستر، واتارو إندو.

الهجوم: محمد صلاح، ديجو جوتا، لويس دياز.

ليفربول يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السادس، برصيد 3 نقاط.

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في السادسة والنصف مساء الأحد، بتوقيت القاهرة مصر، ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، عبر قناة بي إن سبورتس.