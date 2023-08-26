باريس سان جيرمان يحقق أول انتصاراته في الدوري الفرنسي على حساب لانس

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على لانس بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار وهيرنانديز.

الوسط: أوجارتي، فيتينيا وإيمري.

الهجوم: ديمبيلي، أسينسيو و مبابي.

دخل فريق العاصمة الفرنسية المباراة بقوة هجومية كبيرة حتى نجح اللاعب ماركو أسينسيو في خطف هدف التقدم في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 52 من عمر المباراة تمكن اللاعب كيليان مبابي من تسجيل الهدف الثاني لباريس، قبل أن يعود مبابي للتسجيل مرة أخرى ويضع الهدف الثالث لفريق العاصمة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذا الانتصار رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة الخامسة ويحقق أول انتصاراته في الدوري، بعد تعادله في أول جولتين، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.