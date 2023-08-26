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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة وإصابة 44 شخص جراء انفجارين بمحطة وقود في رومانيا

انفجارين بمحطة وقود
انفجارين بمحطة وقود في رومانيا

لقي شخص حتفه وأصيب 33 آخرون في انفجارين بمحطة لغاز البترول المسال في كريفيديا بالقرب من بوخارست عاصمة رومانيا اليوم السبت.

 

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وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ أنه بعد الانفجار الأول امتد الحريق إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور مما تسبب في عمليات إخلاء وتوقف حركة المرور في محيط دائرة نصف قطرها 300 متر.

وأضافت الوكالة أن نحو 25 سيارة إطفاء شاركت في العملية.

وقالت وزارة الصحة، إنها عالجت 4 مصابين بالاختناق جراء الحريق.

وقال رائد عرفات نائب وزير الداخلية والمسؤول عن وحدة الطوارئ للصحفيين، إن انفجارا ثانيا وقع في المحطة مساء اليوم مما أدى إلى إصابة 26 من رجال الإطفاء.

وأضاف عرفات، أن الفرق لم تتمكن بعد من إخماد الحريق مشيرا إلى وجود احتمال بوقوع المزيد من الانفجارات إذ يشكل خزان وقود ثالث في الموقع مصدرا للخطر.

 

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