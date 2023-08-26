التموين تطمئن المواطنين بشأن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية واللحوم (فيديو)

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن المواطن المصري يستطيع أن يتكيف مع أي وضع أو تحدي اقتصادي تمر به مصر.

وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المواطنون يتحملون الكثير في ظل التضخم والأزمات الاقتصادية العالمية".

مهمة وزارة التموين تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية

وأضاف إبراهيم عشماوي:" مهمة وزارة التموين تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وتكوين مخزون استراتيجي آمن".

وتابع إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين :" لدينا مخزون في القمح يصل لـ 4.7 شهر، والأرز 3.3 شهر، والسكر لدينا مخزون حتى أبريل المقبل، ومخزون من اللحوم والدواجن يفوق 12 شهرا، ومخزون الزيت يتخطى 4 أشهر".

وأكمل إبراهيم عشماوي:" حدثت زيادة سعرية عالمية في الزيوت تصل لـ 15% ولم نحمل المواطن شيئا من هذه الزيادة".