أعراض اضطراب الأكل القهري.. أبرزها اتباع نظام غذائي متكرر

اضطراب الأكل القهري عند الأكل هو اضطراب خطير في الأكل حيث تستهلك في كثير من الأحيان كميات كبيرة بشكل غير عادي من الطعام وتشعر بعدم القدرة على التوقف عن الأكل.

الجميع تقريبًا يفرطون في تناول الطعام في بعض الأحيان، مثل تناول ثوانٍ أو ثلثي وجبة العطلة، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن الإفراط في تناول الطعام الذي يبدو خارج نطاق السيطرة ويصبح حدثًا منتظمًا يتجاوز الحدود إلى اضطراب الشراهة عند تناول الطعام.

عندما تكون مصابًا باضطراب الشراهة عند تناول الطعام، قد تشعر بالحرج من الإفراط في تناول الطعام وتتعهد بالتوقف عنه، لكنك تشعر بإجبار شديد لدرجة أنك لا تستطيع مقاومة الحوافز والاستمرار في تناول الطعام بنهم وإذا كنت تعاني من اضطراب الشراهة عند تناول الطعام، فقد يساعدك العلاج.

أعراض اضطراب الأكل القهري

يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل القهري عند تناول الطعام من زيادة الوزن أو السمنة، ولكن قد يكون وزنك طبيعيًا. تشمل العلامات والأعراض السلوكية والعاطفية لاضطراب الشراهة عند تناول الطعام ما يلي:

تناول كميات كبيرة بشكل غير معتاد من الطعام في فترة زمنية محددة، مثل فترة ساعتين

الشعور بأن سلوكك في تناول الطعام خارج عن السيطرة

تناول الطعام حتى عندما تكون ممتلئًا أو غير جائع

تناول الطعام بسرعة أثناء نوبات الشراهة

تناول الطعام حتى تشعر بالشبع بشكل غير مريح

تناول الطعام بشكل متكرر بمفرده أو في الخفاء

الشعور بالاكتئاب أو الاشمئزاز أو الخجل أو الذنب أو الانزعاج من تناول الطعام

اتباع نظام غذائي متكرر، وربما دون فقدان الوزن

على عكس الشخص المصاب بالشره المرضي، بعد الإفراط في تناول الطعام، لا يمكنك تعويض السعرات الحرارية الزائدة التي يتم تناولها عن طريق القيء أو استخدام الملينات أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط. يمكنك محاولة اتباع نظام غذائي أو تناول وجبات عادية. لكن تقييد نظامك الغذائي قد يؤدي ببساطة إلى المزيد من الشراهة عند تناول الطعام.

يتم تحديد شدة اضطراب الشراهة عند تناول الطعام من خلال عدد مرات حدوث نوبات الشراهة خلال الأسبوع.