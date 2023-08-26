ميلان يضرب تورينو برباعية في الدوري الايطالي

حقق فريق ميلان انتصارا مستحقا على حساب تورينو برباعية مقابل هدف، مساء اليوم السبت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

أهداف ميلان الأربعة جاءت بتوقيع كل من كريستيان بوليسيتش (33)، وثيو هرنانديز (45)، وسجل أوليفيه جيرو هدفين من ركلتي جزاء (43،65)، وجاء هدف تورينو عن طريق بيير شورس، فى الدقيقة 36.

وكان ميلان قد بدأ مشواره في الدوري الإيطالي بفوز مستحق على بولونيا بهدفين دون ردفى الجولة الأولي من الدوري الإيطالي، بينما تعادل تورينو، مع كالياري، بدون أهداف.

ويعتلي ميلان صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 6 نقاط قبل الانتهاء من منافسات الجولة الثانية، بينما يتواجد تورينو في المركز الرابع عشر بنقطة واحدة.

ويصطدم ميلان بنظيره روما في قمة من العيار الثقيل يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الايطالي.

وبدأ ميلان اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: ماينان.

الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري وهيرنانديز.

الوسط: لوفتوس تشيك، كرونيتش وراندرز.

الهجوم: بوليسيتش، جيرو ولياو.