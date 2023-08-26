جوجل تعلن عن ميزات صور Google المحسنة

تطرح صور Google محرر صور جديدًا وأكثر قوة لجميع أولئك الذين يصلون إلى الخدمة عبر متصفح الويب.

كان التحديث متاحًا في السابق فقط لمشتركي Google One الذين يدفعون رسومًا، ويجلب معه واجهة مستخدم متجددة ومجموعة قوية من الميزات المحسنة التي كانت متاحة فقط في تطبيقات Google Photos للجوال. ويتم الآن تمكين هذه الميزة لجميع مستخدمي صور Google، وليس المشتركين فقط.



يمكنك أن تقرأ عن التغييرات بالتفصيل في قصتي السابقة التي نشرت عندما تم الإعلان عن التحديث في الأصل في شهر يونيو، ولكن إليك ملخص سريع:

التعديلات المقترحة - عند فتح المحرر، ستظهر لك وظائف التحرير المحددة تلقائيًا والتي يمكنها تحويل صورتك بنقرة واحدة. ربما يكون الأكثر فائدة هو زر "التحسين".

خيارات نسبة العرض إلى الارتفاع الموسعة - يمكنك قص صورك وتدويرها في مجموعة مختارة من نسب العرض إلى الارتفاع المختلفة، بما في ذلك خيار 5:4 الجديد.

خيارات تعديل متجددة مع عناصر تحكم إضافية — تتوفر الآن عناصر تحكم تحرير جديدة وأكثر قوة للجميع، مع واجهة مبسطة وأيقونات أكبر وأكثر وضوحًا.

مع وجود التحديث، يصبح تحرير الصور في متصفحك أقرب كثيرًا إلى تجربة التحرير على هاتفك الذكي.

لاحظ أنه على الرغم من أن هذه التغييرات توفر تجربة تحرير محسنة لجميع مستخدمي صور Google، فإن العديد من الميزات الأكثر قوة، مثل تحرير HDR ووضع Portrait وColor Pop تظل مغلقة بعيدًا عن غير المشتركين. يستطيع المستخدمون الذين لا يدفعون رسومًا رؤية معاينة لكل تأثير ولكن لن يتمكنوا من حفظ تغييراتهم دون الترقية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

على الرغم من أن المحرر الذي تمت ترقيته أصبح بلا شك أكثر قوة، إلا أنه يبدو أيضًا أنه يفرض ضغطًا أكبر على أجهزة الكمبيوتر لديك. إذا لم يكن لديك تمكين تسريع الأجهزة في متصفحك، فمن المحتمل أنك ستواجه تجربة بطيئة إلى حد ما وهي أسوأ بكثير من استخدام تطبيق الهاتف الذكي.

يمكن أن يكون لإعدادات المتصفح وإضافاته أيضًا تأثير على المحرر الجديد. إذا واجهت مشاكل، فحاول تمكين تسريع الأجهزة في متصفحك أو تثبيت متصفح ثانٍ بالإعدادات الافتراضية. على نظامي، على سبيل المثال، يعمل محرر صور Google بشكل أكثر سلاسة في متصفح Firefox المثبت حديثًا مقارنة بما هو عليه في التثبيت العادي لمتصفح Chrome.

كما ذكرت في مراجعتي الأولية للترقية، يبدو الآن أن بعض الأدوات المفيدة، مثل زر المحاذاة التلقائية، مفقودة. وهذا يعني أنه يتعين على المستخدمين الآن تدوير صورهم يدويًا إذا كانوا يريدون، على سبيل المثال، تسوية الأفق في صورة أفقية.

الآن، لاحظ مستخدمون آخرون فقدان القدرة على نسخ التعديلات مباشرة من صورة إلى أخرى. أتاحت لك هذه الميزة القوية للغاية لتوفير الوقت إمكانية ضبط الصورة حتى تظهر بالطريقة التي تريدها تمامًا ثم نقل هذا المظهر بسهولة إلى الصورة التالية (أو السابقة) دون الحاجة إلى إعادة تعديلاتك. يبدو أن هذا لم يعد ممكنا في المحرر الجديد.