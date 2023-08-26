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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مختار مختار: كانت لدي تحفظات على صفقة إمام عاشور

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

أكد مختار مختار، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، بأنه كان لديه تحفظ على صفقة انتقال النجم الدولي إمام عاشور لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

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وقال مختار في تصريحات تلفزيونة ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " كان لدي تحفظ على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور بالرغم من أنه إضافة قوية للفريق ولاعب مميز".

وتابع: " تحفظي على صفقة إمام عاشور سببه بعض التصرفات التي حدثت قبل إتمام التعاقد مع اللاعب".

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وأتم: "الآن أنا أدعم إمام عاشور وأتمنى له التوفيق مع الأهلي لأن نجاحه مع الفريق هو نجاح للنادي بكافة مؤسساته".