مختار مختار: كانت لدي تحفظات على صفقة إمام عاشور

أكد مختار مختار، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، بأنه كان لديه تحفظ على صفقة انتقال النجم الدولي إمام عاشور لصفوف القلعة الحمراء قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

وقال مختار في تصريحات تلفزيونة ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " كان لدي تحفظ على تعاقد الأهلي مع إمام عاشور بالرغم من أنه إضافة قوية للفريق ولاعب مميز".

وتابع: " تحفظي على صفقة إمام عاشور سببه بعض التصرفات التي حدثت قبل إتمام التعاقد مع اللاعب".

محتار مختار: كل الدعم لإمام عاشور

وأتم: "الآن أنا أدعم إمام عاشور وأتمنى له التوفيق مع الأهلي لأن نجاحه مع الفريق هو نجاح للنادي بكافة مؤسساته".