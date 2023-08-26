موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية على ملعب جيمس بارك، أمام نيوكاسل يونايتد، مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السادس، برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في السادسة والنصف مساء الأحد، بتوقيت القاهرة مصر، ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، عبر قناة بي إن سبورتس.

وكان ليفربول قد تعادل في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي قبل أن يفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتسح نيوكاسل يونايتد منافسه أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدف.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد أنهى الموسم الماضي في الدوري الانجليزي محتلا المركز الرابع برصيد 71 نقطة ويليه ليفربول خامسا بفارق أربع نقاط ويشارك نيوكاسل في دروي أبطال أوروبا لتواجده في المربع الذهبي بينما يشارك ليفربول في الدوري الأوروبي.