الهند تشارك دليلاً لهبوطها على سطح القمر

احتفل العالم بالهند بهبوطها التاريخي على سطح القمر، الأربعاء، حيث أصبحت أول برنامج فضائي يصل إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر بمركبة فضائية آلية.

ولكن على حد تعبير أحد ميمات الإنترنت الساخرة: الصور، أو لم يحدث ذلك. وكما علمنا منكرو هبوط أبولو على سطح القمر، فحتى الصور في بعض الأحيان لا تكون كافية لإقناع الأشخاص الذين يميلون إلى تصديق نظريات المؤامرة.

لذا أقنعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية – نظير وكالة ناسا – المتشككين، بنشر صورة لمركبة الهبوط Chandrayaan-3 على الأرض، وإحدى ساقيها بارزة بشكل واضح. لم تشهد ساقها مثل هذه اللحظة اللامعة منذ عرض أنجلينا جولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2012.

وها هي أخيرًا ISRO تُصدر صورة رسمية بعد الهبوط من مركبة الهبوط Chandrayaan-3، وهي التأكيد الأخير الذي نحتاجه للهبوط الناجح. وقال جوناثان ماكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "تهانينا لجميع المشاركين في المهمة".

وتابعت وكالة الفضاء منذ ذلك الحين مقطع فيديو مدته دقيقتان للمركبة الفضائية وهي تهبط على سطح القمر. تم التقاط الفيديو بواسطة كاميرا Lander Imager، التي ساعدت في العثور على مكان آمن للهبوط - بدون صخور أو خنادق عميقة - أثناء الهبوط. يُظهر مقطع فيديو قصير آخر المركبة الفضائية الذهبية ذات الست عجلات، براغيان، وهي تخرج من المركبة الفضائية.

بالنسبة لغالبية فيديو الهبوط، كل ما يمكن رؤيته هو التضاريس القمرية التي تمر في الخلفية. تبدو وكأنها أميال وأميال من الكعكة الإسفنجية الرمادية، مليئة بالدمامل والبثور. في آخر 13 ثانية، تظهر زاوية الكاميرا وكأنها تتكيف مع وضع أكثر استقامة وتنخفض تدريجيًا إلى الأسفل.