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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التموين تكشف حقيقة توزيع الدقيق بدلا من الخبز المدعم (فيديو)

الخبز المدعم
الخبز المدعم

كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة  توزيع الدقيق  على المواطنين  بدلا من الخبز المدعم.

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وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن هناك قرار وزاري من 2018 بتخيير المواطن بالحصول على 150 رغيف شهريا او 10 كيلو من الدقيق".

وأضاف إبراهيم عشماوي: “هناك اختلاف في الاختيارات واختيارات أهل الريف تختلف عن الحضر والكثير من أهل الريف يفضلون خبز العيش في منازلهم”، معقبا: "لا صحة لتحويل الخبز المدعم إلى دقيق، وكل ما يثار في هذا الشان عار تماما من الصحة".

منظومة رغيف الخبز كما هي بوزن 90 جرام و5 أرغفة للمواطن

وتابع إبراهيم عشماوي: "منظومة رغيف الخبز كما هي بوزن 90 جرام و5 أرغفة للمواطن يوميا وهذا الأمر لا نقاش فيه ".

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