التموين تكشف حقيقة توزيع الدقيق بدلا من الخبز المدعم (فيديو)

كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة توزيع الدقيق على المواطنين بدلا من الخبز المدعم.

وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن هناك قرار وزاري من 2018 بتخيير المواطن بالحصول على 150 رغيف شهريا او 10 كيلو من الدقيق".

وأضاف إبراهيم عشماوي: “هناك اختلاف في الاختيارات واختيارات أهل الريف تختلف عن الحضر والكثير من أهل الريف يفضلون خبز العيش في منازلهم”، معقبا: "لا صحة لتحويل الخبز المدعم إلى دقيق، وكل ما يثار في هذا الشان عار تماما من الصحة".

منظومة رغيف الخبز كما هي بوزن 90 جرام و5 أرغفة للمواطن

وتابع إبراهيم عشماوي: "منظومة رغيف الخبز كما هي بوزن 90 جرام و5 أرغفة للمواطن يوميا وهذا الأمر لا نقاش فيه ".