جمال شقرة: كتابات جماعة الإخوان مليئة بالأكاذيب

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن كتابات جماعة الإخوان الإرهابية مليئة بالعديد من الأكاذيب الرهيبة.

جماعة الإخوان



وأضاف شقرة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن أكاذيب جماعة الإخوان بها صعنة وحرفية بحيث ينطلي الأمر عليك إذا كنت باحث غير مدقق.



وتابع: "إذا كان الباحث لا يرجع إلى تلال من الأوراق والمصادر ممكن أن يقع في هذا الفخ ويتقبل الأكاذيب على أنها حقائق".



وأكد شقرة أن تلك الأكاذيب مسألة مزعجة جدًا للباحثين في تاريخ مصر المعاصر عندما يتصدى لتاريخ جماعة الإخوان وعلاقتها بالدولة، سواء قبل 23 يوليو أو بعده.