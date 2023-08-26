يستغرق أسبوع واحد.. أسهل وصفة لتحضير مخلل الكيوي الشهي بالخطوات

اعتدنا على تناول الكيوي حلو سواء كما هو أو في حلويات وعصائر، ولكننا اليوم سنقدمه إليكم بطريقة مختلفة، من خلال تحضيره طبق حادق مميز مع طريقة عمل مخلل الكيوي الشهي سريع التحضير.

وصفة مخلل الكيوي

يتم تحضير مخلل الكيوي مع الخيار والجزر والتفاح، ويستغرق وقت تحضيره أسبوعًا واحدًا فقط، وفيما يلي نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضيره في المنزل.

مخلل الكيوي

مقادير تحضير مخلل الكيوي

كيلو كيوي (مقشر)

4 حبات خيار

4 حبات جزر

تفاحه صغيرة صفراء

3 حبات فلفل أخضر حار

فص ثوم (صغير

ملعقة كبيرة مربى نعناع مجفف

ملح

3 أكواب خل

طريقة تحضير مخلل الكيوي

نبشر الكيوي والخيار والجزر والتفاح ونضعه في مصفاة لتصريف الماء الزائد.

نبشر الثوم ونضيف الفلفل المفروم والأعشاب والملح إلى المكونات.

نسكب الخل.

نخلط جميع المكونات معًا ونخزنها في وعاء مغلق في مكان بارد.

المخلل يُصبح جاهزًا للأكل بعد مرور أسبوع، وبألف هنا وشفا.