أماني سلامة تهنىء إبنة أخيها "شهد" بالخطوبة السعيدة

تتقدم أماني سلامة، مدير تحرير الوفد، بارق وأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى إبنه أخيها المرحوم أيمن سلامة الآنسة شهد بالسياحة والفندقة بمناسبة خطوبتها السعيدة إلى المحاسب محمد لبيب متمنية لهم مزيد من التقدم والرقي، وتمام الفرح وبالرفاه والبنين وألف مبارك.

خطوبة الآنسة شهد والمحاسب محمد لبيب

ففى حفل عائلى بهيج حضره الأهل والأصدقاء والأقارب أقيم بقاعة "لافى" بنادي بانوراما أكتوبر تمت الخطبة السعيدة، وبهذه المناسبة اتوجه لكم بأحر التهاني و خالص تمنياتي أن يفرح الله قلوبكم ويوفقكم و أن يكون العرس قريبًا بإذن الله.

كما يهنئ عبدالخالق خليفة، مدير تحرير الوفد، العروسين باسمى كلمات التهاني والمباركة المفعمة بالسرور، راجيا من المولى عز وجل أن تنعمان بحياة سعيدة، مظللة بالحنان والرحمة والسعادة.

“وفي النهاية تتمنى أمانى سلامة لكم فترة خطوبة سعيدة، وأن يدوم الفرح في حياتكم إلى الأبد، بارك الله لكما في حياتكما القادمة”.