أبطال منتخب مصر للسلاح يشاركون في دورة الإستراتيجية والأمن القومي

تواصل وزارة الشباب والرياضة- دورها في نشر التثقيف السياسي والإجتماعي للأبطال الرياضيين، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، من خلال تنفيذ دورة الإستراتيجية والأمن القومى المصري والعربي للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية .

وشارك أبطال منتخب مصر للسلاح في فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي تحت شعار "الولاء والمواطنة" للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية ، بحضور كلاً من اللاعبة لجين الفرماوى،واللاعبة سارة شومان.

ومن جانبه قدم الإتحاد المصرى للسلاح الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دورها الفعال فى نشر التثقيف السياسي والإجتماعي بين الشباب، بالإضافة الى إهتمامها بتوعية الرياضيين بالإستراتيجية الوطنية والأمن القومى، من خلال ما يتم عرضه من القيم الإجتماعية التي تنبذ التطرف الفكري والتعصب والإرهاب.