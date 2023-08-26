ميلان يتقدم بثلاثية على تورينو في الشوط الأول

أنهى فريق ميلان الشوط الأول متقدما بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره تورينو في المباراة المقامة حاليا، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

جاء هدف ميلان الأول عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش، فى الدقيقة 33، وتعادل تورينو سريعا عن طريق بيير شورس، فى الدقيقة 36.

ووضع أوليفيه جيرو ميلان في المقدمة مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يعزز ثيو هيرنانديز بالهدف الثالث فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وبدأ ميلان اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: ماينان.

الدفاع: كالابريا، ثياو، توموري وهيرنانديز.

الوسط: لوفتوس تشيك، كرونيتش وراندرز.

الهجوم: بوليسيتش، جيرو ولياو.

وكان ميلان قد بدأ مشواره في الدوري الإيطالي بفوز مستحق على بولونيا بهدفين دون ردفى الجولة الأولي من الدوري الإيطالي، بينما تعادل تورينو، مع كالياري، بدون أهداف.