بجلباب ولحية كثيفة.. محمد الريفي يقرر اعتزال الفن على طريقة أدهم نابلسي

أعلن المطرب المغربي محمد الريفي نجم برنامج «The X Factor» أنه قرر الاعتزال والابتعاد النهائي عن مجال الفن في الفترة المقبلة، موضحا أنه سينهي تعاقداته الأخيرة ويبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الفن.

حيث شارك محمد الريفي جمهوره صورة له عبر حسابه على «فيس بوك»، ظهر من خلالها بجلباب ولحية كثيفة، علق عليها قائلًا: “بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال.. أخلص تعاقداتي الأخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويارب إلى طريق الخير”.

محمد الريفي

ولم يكن محمد الريفي هو الوحيد الذي أخذ قرار اعتزال مجال الفن، فسبق وأعلن الفنان أدهم نابلسي، اعتزاله وحذف جميع أغانيه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب واتجه إلى التفرغ للعبادة.

إجراء محمد الريفي عملية جراحية فى الأمعاء

وكان تعرض محمد الريفي منذ فترة إلى بعض الأزمات ، حيث أجرى عملية جراحية صعبة على مستوى الأمعاء بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء.

وكان أكد المطرب محمد الريفي ، أنه يشعر بالفخر حينما يتم تشبيه صوته بصوت المطرب اللبناني جورج وسوف.

وأضاف محمد "الريفي"، خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أنه لا يقلد طبقة صوت "جورج وسوف"، كما يتم إتهامه من قبل البعض .

وتابع محمد "الريفي" قائلًا:" حاجه بتشرفني أني صوتي يبقي فيه شبه مع المطرب الكبير جورج وسوف، ده الأستاذ اللي إتعلمنا كلنا منه ، شرف ليا اكون زي سلطان الطرب أبو وسوف".

معلومات عن محمد الريفي

حصل محمد الريفي فى «تجربة الأداء» على ثلاث أصوات من أصل أربعة مكنته من العبور لمرحلة المعسكر المغلق ضمن فريق ما فوق الـ 25سنة لالفنان حسين الجسمي، حيث أبرز محمد قدراته الصوتية بطريقة فريدة للغاية جعلت لجنة النقاد المصاحبة للفنان حسين الجسمي تحسم في قرار مروره للدوري الثالث بيوت الحكام متنبئين له بالفوز، وخلال مرحلة بيوت الحكام التي أُجريت بإمارة دبي تمكن الريفي من كسب ثقة الفنان حسين الجسمي الذي منحه رفقة محمد عبده جواز المرور لحلقات البث المباشر التي سرعان ماٱستطاع فيها بفضل شخصيته النادرة وإرشادات حسين الجسمي تفجير طاقات وإمكانيات صوتية هائلة قلّ نظيرها، سحرت الجمهور والحكّام خصوصاً طبقة صوته الفريدة. وتعد هذه أول مشاركة لمحمد الريفي في برنامج مسابقات غنائي في الوطن العربي ككل.