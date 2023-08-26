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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تهديد مشترك للبشرية جمعاء.. مسجد في قبرص يتعرض لهجوم بالزجاجات الحارقة

رئيس جمهورية شمال
رئيس جمهورية شمال قبرص التركية

أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، السبت، الاعتداء على مسجد في مدينة ليماسول في إدارة جنوب قبرص الرومية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يعد مظهرا من مظاهر الغضب العدائي ضد المعتقدات والقيم المقدسة لأكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

 

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وذكر بيان صادر عن تتار أن مسجد "إبراهيم آغا كوبرولو" تعرض لاعتداء بالزجاجات الحارقة، معتبرا الاعتداء محاولة حرق متعمد.

وشدد تتار على أن "الاعتداء يعد مظهرا من مظاهر الغضب العدائي ضد المعتقدات والقيم المقدسة لأكثر من 2 مليار شخص حول العالم، وهو ما لا يمكن تفسيره بالديمقراطية وحرية الفكر".

وطالب رئيس شمال قبرص بتقديم الجناة إلى العدالة على الفور لمواجهة الهجمات التي تستهدف الأصول التاريخية والدينية والثقافية.

بدوره، قال رئيس وزراء شمال قبرص أونال أوستل، إن الاعتداء يستهدف بالدرجة الأولى المسلمين القاطنين في جنوب قبرص وبشكل عام يستهدف العالم الإسلامي برمته.

وقال "إن مثل هذه الهجمات لا تستهدف المسلمين فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا مشتركا للبشرية جمعاء".

وأكد أن الهجمات المماثلة المناهضة للإسلام ضد القبارصة الأتراك في الجزيرة منذ زمن بعيد إثبات على وجود العقلية الفاشية المهيمنة على الجانب القبرصي الرومي.

والسبت، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة في شطري قبرص التركي والرومي أن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف حارقة على مسجد "إبراهيم حارقة كوبرولو" في مدينة ليماسول بوقت متأخر من الليلة الماضية، ما تسبب بأضرار بباب المسجد وجدرانه.

 

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